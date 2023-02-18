Mislav Zadro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mislav Zadro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mislav Zadro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mislav Zadro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mislav Zadro 22 Nisan 2003 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mislav Zadro Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VPA Sports yapmaktadır. Mislav Zadro, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mislav Zadro'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mislav Zadro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mislav Zadro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mislav Zadro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mislav Zadro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2009 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2020 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2021 yılında Din. Zagreb II

4 Ağu 2022 yılında HNK Rijeka

Mislav Zadro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mislav Zadro şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Mislav Zadro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U19 takımında 12 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 1 numaralı formasıyla 22 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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