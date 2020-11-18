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  3. Misli.com 2. Lig'de haftanın sonuçları

Misli.com 2. Lig'de haftanın sonuçları

Misli.com 2. Lig'de 11. hafta maçları bir maç dışında tamamlandı. Ligde, Beyaz Grup'taki Şanlıurfaspor - Gümüşhanespor maçı yarın oynanacak.

Misli.com 2. Lig'de haftanın sonuçları

Misli.com 2. Lig'in 11. haftası bir maç dışında tamamlandı. Beyaz Grup'taki Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor maçı yarın oynanacak.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup

Ergene Velimeşespor-Niğde Anadolu FK: 3-2

Sancaktepe FK-Afjet Afyonspor: 0-2

Amed Sportif Faaliyetler-Kocaelispor: 3-0

Anagold 24Erzincanspor-Manisa FK: 2-3

Hekimoğlu Trabzon-Sarıyer: 2-0

Uşakspor-Zonguldak Kömürspor: 3-2

Grupta Kahramanmaraşspor-Çorum FK ve Ankara Demirspor-İnegölspor karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Kırmızı Grup

GMG Kastamonuspor-Etimesgut Belediyespor: 2-1

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Turgutluspor: 1-2

Eyüpspor-Kardemir Karabükspor: 7-0

Tarsus İdmanyurdu-Serik Belediyespor: 1-3

Vanspor FK-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-1

Sakaryaspor-Mamak FK: 3-1

Karacabey Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 2-2

Bodrumspor-Sivas Belediyespor: 2-2

Grupta Pazarspor-Pendikspor ve Kırklarelispor-Bayburt Özel İdare maçları, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Onur Çelik
Spor Editörü


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