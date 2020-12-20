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  3. Misli.com 3. Lig'de puan durumu ve haftanın sonuçları

Misli.com 3. Lig'de puan durumu ve haftanın sonuçları

Misli.com 3. Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 14. hafta maçları oynandı. İşte puan durumu ve sonuçlar...

Misli.com 3. Lig'de puan durumu ve haftanın sonuçları

3. Lig'de 14. Hafta, 1. Grup'ta 2 Ocak 2021'e ertelenen Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor-Ofspor mücadelesi dışında sona erdi.

1. Grup'ta deplasmanda Belediye Derincespor ile 0-0 berabere kalan Diyarbekirspor, puanını 33'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

2. Grup'ta Fethiyespor, sahasında Halide Edip Adıvarspor'u 4-0 yenerek puanını 26'ya yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.

3. Grup'ta İçel İdmanyurdu, sahasında Batman Petrolspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 28'e yükseltti ve aynı puana sahip Somaspor ve Karşıyaka'nın önünde averajla liderlik koltuğuna oturdu.

4. Grup'ta ise 68 Aksaray Belediyespor, deplasmanda Düzcespor'u 2-1 mağlup ederek puanını 27'e çıkardı ve liderliğe yükseldi.

Misli.com 3. Lig'de puan durumu ve haftanın sonuçları

Ligde 14. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

 OGBMAYAVP
1.DİYARBEKİRSPOR1410311971233
2.BUCASPOR 192814102229101932
3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR1472521111023
4.OFSPOR136432116522
5.BELEDİYE DERİNCE SPOR145631711621
6.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR146352019121
7.FATSA BELEDİYESPOR146351415-121
8.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR125341211118
9.1877 ALEMDAĞ SPOR145362025-518
10.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ135171217-516
11.ARTVİN HOPASPOR145182031-1116
12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR144371315-215
13.KIZILCABÖLÜKSPOR143561621-514
14.PAYASSPOR143471620-413
15.ANTALYA KEMERSPOR142571424-1011
16.MANİSASPOR141671021-119

2. Grup:

 OGBMAYAVP
1.FETHİYESPOR138232691726
2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR127142491522
3.BELEDİYE KÜTAHYASPOR136431812622
4.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR135532114720
5.YOMRASPOR135531713420
6.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ135531213-120
7.CEYHANSPOR135442026-619
8.İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ145361522-718
9.KAHTA 02 SPOR134541814417
10.MARDİN FOSFATSPOR134541714317
11.TEKİRDAĞSPOR144551715217
12.ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI134451417-316
13.AĞRI 1970 SPOR13517817-916
14.KARAMAN BELEDİYESPOR133461820-213
15.HALİDE EDİP ADIVARSPOR132741319-613
16.TOKATSPOR133371026-1612
17.YOZGATSPOR 1959 FK13256816-811

3. Grup:

 OGBMAYAVP
1.İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ148422161528
2.SOMASPOR1384124101428
3.KARŞIYAKA138412081228
4.ÇATALCASPOR138322113827
5.ESENLER EROKSPOR1373324111324
6.ÇARŞAMBASPOR13652167923
7.ISPARTA 32 SPOR1364323131022
8.ŞİLE YILDIZSPOR145541818020
9.ALTINDAĞSPOR135351113-218
10.BATMAN PETROLSPOR134451115-416
11.ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ133551013-314
12.GÖLCÜKSPOR13337612-612
13.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ134271114-311
14.ERBAASPOR13319818-1010
15.YALOVASPOR142391326-139
16.ARHAVİ SPOR13229922-138
17.CİZRESPOR13139734-276

Not: Osmaniyespor'un 3 puanı silindi.

4. Grup:

 OGBMAYAVP
1.68 AKSARAY BELEDİYESPOR138321881027
2.1954 KELKİT BELEDİYESPOR148151612425
3.BURSA YILDIRIMSPOR127231871123
4.ADIYAMAN 1954 SPOR125611510521
5.52 ORDUSPOR FK134721911819
6.DÜZCE SPOR125431815319
7.BAYRAMPAŞA125342516918
8.ALANYA KESTELSPOR135352018218
9.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ134541118-717
10.BERGAMA BELEDİYESPOR104421313016
11.MODAFEN134271114-314
12.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU103341620-412
13.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR113351218-612
14.SİLİVRİSPOR122551019-911
15.MUĞLASPOR11155712-58
16.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR13229719-128
17.KOZANSPOR FK10145511-67-
Onur Çelik
Spor Editörü


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