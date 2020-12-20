Misli.com 3. Lig'de puan durumu ve haftanın sonuçları

3. Lig'de 14. Hafta, 1. Grup'ta 2 Ocak 2021'e ertelenen Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor-Ofspor mücadelesi dışında sona erdi.

1. Grup'ta deplasmanda Belediye Derincespor ile 0-0 berabere kalan Diyarbekirspor, puanını 33'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

2. Grup'ta Fethiyespor, sahasında Halide Edip Adıvarspor'u 4-0 yenerek puanını 26'ya yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.

3. Grup'ta İçel İdmanyurdu, sahasında Batman Petrolspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 28'e yükseltti ve aynı puana sahip Somaspor ve Karşıyaka'nın önünde averajla liderlik koltuğuna oturdu.

4. Grup'ta ise 68 Aksaray Belediyespor, deplasmanda Düzcespor'u 2-1 mağlup ederek puanını 27'e çıkardı ve liderliğe yükseldi.

Ligde 14. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

O G B M A Y AV P 1.DİYARBEKİRSPOR 14 10 3 1 19 7 12 33 2.BUCASPOR 1928 14 10 2 2 29 10 19 32 3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 14 7 2 5 21 11 10 23 4.OFSPOR 13 6 4 3 21 16 5 22 5.BELEDİYE DERİNCE SPOR 14 5 6 3 17 11 6 21 6.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR 14 6 3 5 20 19 1 21 7.FATSA BELEDİYESPOR 14 6 3 5 14 15 -1 21 8.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR 12 5 3 4 12 11 1 18 9.1877 ALEMDAĞ SPOR 14 5 3 6 20 25 -5 18 10.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ 13 5 1 7 12 17 -5 16 11.ARTVİN HOPASPOR 14 5 1 8 20 31 -11 16 12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 14 4 3 7 13 15 -2 15 13.KIZILCABÖLÜKSPOR 14 3 5 6 16 21 -5 14 14.PAYASSPOR 14 3 4 7 16 20 -4 13 15.ANTALYA KEMERSPOR 14 2 5 7 14 24 -10 11 16.MANİSASPOR 14 1 6 7 10 21 -11 9

2. Grup:

O G B M A Y AV P 1.FETHİYESPOR 13 8 2 3 26 9 17 26 2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 12 7 1 4 24 9 15 22 3.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 13 6 4 3 18 12 6 22 4.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 13 5 5 3 21 14 7 20 5.YOMRASPOR 13 5 5 3 17 13 4 20 6.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 13 5 5 3 12 13 -1 20 7.CEYHANSPOR 13 5 4 4 20 26 -6 19 8.İSKENDERUN FUTBOL KULÜBÜ 14 5 3 6 15 22 -7 18 9.KAHTA 02 SPOR 13 4 5 4 18 14 4 17 10.MARDİN FOSFATSPOR 13 4 5 4 17 14 3 17 11.TEKİRDAĞSPOR 14 4 5 5 17 15 2 17 12.ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI 13 4 4 5 14 17 -3 16 13.AĞRI 1970 SPOR 13 5 1 7 8 17 -9 16 14.KARAMAN BELEDİYESPOR 13 3 4 6 18 20 -2 13 15.HALİDE EDİP ADIVARSPOR 13 2 7 4 13 19 -6 13 16.TOKATSPOR 13 3 3 7 10 26 -16 12 17.YOZGATSPOR 1959 FK 13 2 5 6 8 16 -8 11

3. Grup:

O G B M A Y AV P 1.İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ 14 8 4 2 21 6 15 28 2.SOMASPOR 13 8 4 1 24 10 14 28 3.KARŞIYAKA 13 8 4 1 20 8 12 28 4.ÇATALCASPOR 13 8 3 2 21 13 8 27 5.ESENLER EROKSPOR 13 7 3 3 24 11 13 24 6.ÇARŞAMBASPOR 13 6 5 2 16 7 9 23 7.ISPARTA 32 SPOR 13 6 4 3 23 13 10 22 8.ŞİLE YILDIZSPOR 14 5 5 4 18 18 0 20 9.ALTINDAĞSPOR 13 5 3 5 11 13 -2 18 10.BATMAN PETROLSPOR 13 4 4 5 11 15 -4 16 11.ELAZIĞ KARAKOÇAN FUTBOL KULÜBÜ 13 3 5 5 10 13 -3 14 12.GÖLCÜKSPOR 13 3 3 7 6 12 -6 12 13.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ 13 4 2 7 11 14 -3 11 14.ERBAASPOR 13 3 1 9 8 18 -10 10 15.YALOVASPOR 14 2 3 9 13 26 -13 9 16.ARHAVİ SPOR 13 2 2 9 9 22 -13 8 17.CİZRESPOR 13 1 3 9 7 34 -27 6

Not: Osmaniyespor'un 3 puanı silindi.

4. Grup: