Misli.com nasıl izlenir? Misli.com web tv | Canlı izle

Türkiye'de bahis ve canlı bahis sitesi olan Misli.com, dünya futbolundan bazı karşılaşmaları da internet sitesi ve mobil uygulamalarından canlı yayınlıyor. TFF ve Misli.com'un yayın hakları anlaşmasıyla birlikte, birçok taraftarın heyecanla karşıladığı, 2. Lig ve 3. Lig maçları da canlı yayınlanacak kararı alındı. Bunun üzerine her hafta oynanacak bazı maçları Misli.com IOS ve Android uygulamaları üzerinden izleyebilirsiniz. Peki, Misli.com nasıl izlenir? Detaylar aşağıda...

MİSLİ.COM NASIL İZLENİR?

Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan TFF 2. Lig ve 3. Lig yayın hakları anlaşmasının ardından en çok merak edilen soru, Misli.com nasıl izlenir sorusuydu. Bu konuya açıklık getiren Misli.com, her hafta kendi sistemi üzerinden yayınlanacak maçları, sosyal medya hesabından duyurucak. Bu maçlar, yalnızca IOS ve Android uygulamalarından izlenebilecek. Misli.com, 2. Lig ve 3. Lig maç yayınlarını, WEB TV üzerinden sunmuyor.

İşte bu hafta yayınlanacak maçlar ve nasıl izleneceği bilgileri: