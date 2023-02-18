Miso Dubljanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miso Dubljanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miso Dubljanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miso Dubljanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miso Dubljanic 20 Aralık 1999 tarihinde Nikšić şehrinde doğmuştur. 2,03 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Mišo Dubljanić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miso Dubljanic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Miso Dubljanic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Spartak Subotica futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica takımına 8 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Miso Dubljanic'nin FK Spartak Subotica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Miso Dubljanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miso Dubljanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miso Dubljanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miso Dubljanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Mart 2018 yılında C. Budejovice B

8 Şubat 2019 yılında Spartak

Miso Dubljanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miso Dubljanic şuan FK Spartak Subotica takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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