Mısra isminin anlamı nedir, Mısra ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Mısra isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Mısra ismi ne demek, Mısra ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Mısra isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Mısra İsminin anlamı nedir? TDK Mısra anlamı:

Mısra ismini anlamı Türk dil kurumunda Dize olarak tanımlanmaktadır.

Mısra İsmi Kuranda geçiyor mu?

Mısra Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

Mısra isminin kökeni:

Mısra ismiTürkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak 3882 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Mısra isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Mısra isminin rengi:

Deniz Yeşili

Mısra ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Mısra isminin Harf Analizi Nedir ?

Mısra ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

R : Akıllı, lider, sert

A : Öncü, lider, mantıklı

Mısra isminin Numerolojisi Kaçtır?

Mısra ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M : 16

I : 11

S : 22

R : 21

A : 1

= 71 – Mısra İsminin Numeroloji Toplamı 71’dir.

Mısra isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Mısra ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Mısra isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M: 4 I: 9 S: 1 R: 9 A: 1 = 24

2 + 4 = 6 Kader sayısıdır

Mısra isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!