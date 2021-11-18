Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan sevgilisine böyle moral verdi! Lider Şahin’le kucak kucağa olduğu anları paylaştı!

Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan, Selami Şahin’in kendisi gibi şarkıcı olan oğlu Lider Şahin ile geçen kıştan beri aşk yaşıyor.



Bir hafta önce de ilişkilerinin 9’uncu ayını kutladılar.

SEVGİLİSİNİ BÖYLE TESELLİ ETTİ

2015 Türkiye Güzeli Ecem Çırpan dün sevgilisi ile kucak kucağa, sarmaş dolaş fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.







'ÜZMÜŞLER BEBEĞİMİ'

Altına da önce “Anlamam nedenini, üzmüşler bebeğimi” yazdı. Sonra açıkladı: “Zor zamanların üstesinden böyle geliyoruz.”