Simay Rasimoğlu kimdir? | Miss Turkey 2019 birincisi | Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu kimdir?

Simay Rasimoğlu Miss Turkey 2019 birincisi oldu. Bu durum Simay Rasimoğlu hakkında internette üzerinde arama yapılmasına neden oldu. Miss Turkey 2019 kazananı Simay Rasimoğlu merak konusu. Peki Simay Rasimoğlu kimdir? Kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

SİMAY RASİMOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Simay Rasimoğlu, Miss Turkey'de 1 numarada yarıştı.

Simay Rasimoğlu 1.88 boyunda ve 22 yaşında.

Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek okulu Mimari Restorasyon bölümü mezunu olan Simay Rasimoğlu güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Simay Rasimoğlu, bu gece düzenlenen yarışma ile Miss Turkey 2019 birincisi oldu.

22 yaşındaki güzel ülkemizi Miss World'de temsil edecek.