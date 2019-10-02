Miss Turkey 2019'u kim kazandı? | Miss Turkey 2019 birincisi kim? | Simay Rasimoğlu kimdir?

Simay Rasimoğlu Miss Turkey 2019 finalinde duygusal anlar yaşadı.

Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu olurken, ikinciliği Bilgi Nur Aydoğmuş, üçüncülüğü ise Büşra Turan kazandı.

SİMAY RASİMOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Simay Rasimoğlu, Miss Turkey'de 1 numarada yarıştı.

Simay Rasimoğlu 1.88 boyunda ve 22 yaşında.

Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek okulu Mimari Restorasyon bölümü mezunu olan Simay Rasimoğlu güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Simay Rasimoğlu, bu gece düzenlenen yarışma ile Miss Turkey 2019 birincisi oldu.

22 yaşındaki güzel ülkemizi Miss World'de temsil edecek.

MISS TURKEY HAKKINDA

Miss Turkey, Türkiye'deki genç kızların katılımıyla düzenlenen millî bir güzellik yarışması organizasyonudur. Türk kadının özelliklerini ve imajını dünyaya en güzel şekilde anlatma amacını taşır. Yarışmaya 18-26 yaş arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir.

Türkiye'nin en prestijli güzellik yarışması olan Miss Turkey tarihte ilk olarak 2 Eylül 1929'da dönem hükûmetinin de yardımı ile düzenlenmiştir. İlk Miss Turkey (1929) unvanı sahibi Feriha Tevfik'tir.

Tarihçe

Miss Turkey ilk olarak Cumhuriyet adlı ulusal gazete tarafından duyurulmuştur. 1980'den beri yarışmayı yürüten "Miss Turkey Organisation"; Miss World, Miss Universe, Miss Supranational ve Miss International yarışmalarının Türkiye lisans sahibidir. Miss Turkey'de dereceye giren dört güzel, Türkiye'yi temsil etmek amacıyla dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen bu uluslararası yarışmalara gönderilir.

Yarışma, 1980-1990 yılları arasında Güneş, Sabah, Tercüman, Bulvar gibi çeşitli gazetelerin sponsorluğunda yapılmıştır. 1990 yılında Türkiye'de özel televizyon kanallarının kurulması ile Magic Box, Show TV, Kanal D, Star TV, NTV, CNBC-e, FOX gibi kanallar yarışmanın tanıtımını ve yayıncılığını üstlendi.