Miss Turkey 2019'un kazananı belli oldu
Miss Turkey 2019'da Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Bölümü öğrencisi Simay Rasimoğlu (22) birincilik tacını takarken ikinciliği Bilgi Nur Aydoğmuş, üçüncülüğü ise Büşra Turan kazandı.
Miss Turkey 2019'un kazanan ismi dün gece belli oldu. Heyecanlı dakikaların yaşandığı Miss Turkey 2019'un finalinde Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Bölümü öğrencisi Simay Rasimoğlu (22) birincilik tacını takarken ikinciliği Bilgi Nur Aydoğmuş, üçüncülüğü ise Büşra Turan kazandı.
03 Ekim 2019 Perşembe 08:47
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