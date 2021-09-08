Miss Turkey 2021'in birincisi belli oldu! İşte Türkiye güzeli... Türkiye’nin her yıl güzellerini seçtiği Miss Turkey'de bu sene kazanan Dilara Korkmaz oldu.

1 5 Türkiye'nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey yarışmasının birincisi bu akşam belli oldu.