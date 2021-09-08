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  3. Miss Turkey 2021'in birincisi belli oldu! İşte Türkiye güzeli...

Miss Turkey 2021'in birincisi belli oldu! İşte Türkiye güzeli...

Türkiye’nin her yıl güzellerini seçtiği Miss Turkey'de bu sene kazanan Dilara Korkmaz oldu.

Miss Turkey 2021'in birincisi belli oldu! İşte Türkiye güzeli... 115

Türkiye'nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey yarışmasının birincisi bu akşam belli oldu.