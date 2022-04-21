Miss Turkey birincisi Şevval Şahin pes dedirtti! Ramazan ayında utanmadan paylaştı!

Murat Övüç, kendisine "Cehenneme gideceksin" diyen takipçisine küfürler yağdırdı! "O telefonu senin .... sokarım!"

İstanbullulara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu! Cevap çok netti, ilk sıra değişmedi