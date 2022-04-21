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  3. Miss Turkey birincisi Şevval Şahin pes dedirtti! Ramazan ayında utanmadan paylaştı!

Miss Turkey birincisi Şevval Şahin pes dedirtti! Ramazan ayında utanmadan paylaştı!

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla gündeme oturdu. Şahin’in yemek paylaşımı takipçilerini kızdırdı.

Miss Turkey birincisi Şevval Şahin pes dedirtti! Ramazan ayında utanmadan paylaştı! 118

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, sosyal medyanın nabzını tutmaya devam ediyor.