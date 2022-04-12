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  3. Miss Turkey birincisi Şevval Şahin Türkçeyi katletti! “Güzellik in zeka out”

Miss Turkey birincisi Şevval Şahin Türkçeyi katletti! “Güzellik in zeka out”

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımıyla eleştirilerin odağı oldu. Şahin, ekler pastasını Fransızca yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Miss Turkey birincisi Şevval Şahin Türkçeyi katletti! “Güzellik in zeka out” 1110

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, gündem olmaya devam ediyor.