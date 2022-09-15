Türkiye'nin birincisini merakla beklediği Miss Turkey 2022'de son düzlüğe girildi. Yarışmanın 20 finalisti resmen açıklandı. Bu kişiler arasında yer alan Esil Kaya, internette çokça araştırılmaya başlandı. Bizler de en çok merak edilen Miss Turkey Esil Kaya kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? sorularının yanıtlarına haberimizde yer verdik.

MİSS TURKEY ESİL KAYA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NE İŞ YAPIYOR?

Miss Turkey yarışmasında 4 numaralı finalist olan Esil Kaya, 19 yaşında ve 177 santimetre boyundadır.

Esil Kaya, Beykent Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 2.sınıf öğrencisidir.

Miss Turkey 2022 ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

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