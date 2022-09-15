Miss Turkey Gizem Koşar kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? 2022 Miss Turkey güzellik yarışması finalistlerinden olan Gizem Koşar'ın biyografisi merak ediliyor. Peki Miss Turkey Gizem Koşar kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

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