Türkiye'nin ilgiyle takip edilen yarışmalarından olan 2022 Miss Turkey'de son aşamaya gelindi. 20 finalistin belirlenmesi sonrası gözler 20 Ekim 2022 Salı günü yapılacak olan finale çevrildi. Bu kapsamda yarışmanın finalistleri arasında yer alan Gizem Koşar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Miss Turkey Gizem Koşar kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor?
MİSS TURKEY GİZEM KOŞAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NE İŞ YAPIYOR?
Miss Turkey finalistleri arasında 2 numara olan Gizem Koşar 18 yaşında ve 181 santimetre boyundadır.
Gizem Koşar, Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği 1. Sınıf öğrencisidir.