Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'in göğüs dekolteli pozu ateş etti! “Şu fizik adamı 10 yaş gençleştirir” Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Şevval Şahin'in cesur pozu, beğeni rekoru kırdı.

1 8 Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, adından söz ettirmeye devam ediyor.