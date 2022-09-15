Miss Turkey Selver Mira Atagül ve Neslihan Atagül akraba mı? Selver Mira Atagül, Neslihan Atagül'ün neyi oluyor?

Miss Turkey 2022 adayı Selver Mira Atagül'ün, oyuncu Neslihan Atagül ile akrabalığı olup olmadığı araştırılıyor. İşte, Miss Turkey Selver Mira Atagül ve Neslihan Atagül akraba mı? Selver Mira Atagül, Neslihan Atagül'ün neyi oluyor? sorularının yanıtları...

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Miss Turkey Selver Mira Atagül ve Neslihan Atagül akraba mı? Selver Mira Atagül, Neslihan Atagül'ün neyi oluyor?

2022 Miss Turkey güzelleri gün yüzüne çıktı. Finalistlerin belirlendiği yarışma şimdiden vatandaşta heyecan uyandırdı. 20 güzelin hünerlerini sergileyeceği programa o ismin soy adı benzerliği konuşuluyor. Oyuncu Neslihan Atagül ile akraba olup olmadığı merak edilen Selver Mira vatandaşın ilgisini çekti. Peki, Miss Turkey Selver Mira Atagül ve Neslihan Atagül akraba mı? Selver Mira Atagül, Neslihan Atagül'ün neyi oluyor? İşte detaylar...

Miss Turkey Selver Mira Atagül ve Neslihan Atagül akraba mı? Selver Mira Atagül, Neslihan Atagül'ün neyi oluyor?

MİSS TURKEY SELVER MİRA ATAGÜL VE NESLİHAN ATAGÜL AKRABA MI? SELVER MİRA ATAGÜL, NESLİHAN ATAGÜL'ÜN NEYİ OLUYOR?

Miss Turkey 2022 güzelleri Miss Turkey resmi internet adresinde vatandaşın beğenisine sunuldu. Aralarında Atagül soy adı benzerliğiyle dikkat çeken Selver Mira Atagül'ün, oyuncu Neslihan Atagül ile ilişkisi merak edildi.

Miss Turkey Selver Mira Atagül ve Neslihan Atagül akraba mı? Selver Mira Atagül, Neslihan Atagül'ün neyi oluyor?

Selver Mira Atagül, 1999 doğumlu olup 23 yaşındadır. Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 3.sınıf öğrencisi olan Atagül'ün, oyuncu Neslihan Atagül ile akraba olmadığı biliniyor.

Sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmeyen ikilinin soy adı benzerliği akıllarda akraba sorularını da beraberinde getirmişti.

Miss Turkey Selver Mira Atagül ve Neslihan Atagül akraba mı? Selver Mira Atagül, Neslihan Atagül'ün neyi oluyor?

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