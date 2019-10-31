MİT Başkanı Hakan Fidan, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ilk kez konuştu

Gazeteci Nagehan Alçı bugünkü yazısında, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın açıklamalarına yer verdi.

Alçı, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Arada sızmalar oluyor ama takip edip, önlem alıyoruz. Tamamen ne zaman biter, söylemek zor ancak zaten sonuca ulaşıldı" ifadelerini kullandığını köşesine taşıdı.

NAGEHAN ALÇI, MİT BAŞKANI HAKAN FİDAN'IN CEVABINI PAYLAŞTI

29 Ekim cumhurbaşkanlığı resepsiyonundan notlar aktaran Alçı, Barış Pınarı Harekatı hakkında soru sorduğu Fidan'ın cevabını paylaştı:

"Ekim resepsiyonunda çok sayıda insan ile konuştum ama önce baş başa ve sakince sohbet etme imkanı bulduğum MİT Başkanı Hakan Fidan'dan bahsetmek isterim. Sayın Fidan'a operasyonun tamamen bitmesi ile ilgili bir tarih verip veremeyeceğini sorduğumda 'Zaten hedeflenen bölgeyi temizledik. Arada sızmalar oluyor ama takip edip, önlem alıyoruz. Tamamen ne zaman biter, söylemek zor ancak zaten sonuca ulaşıldı' yanıtını aldım.

Fidan bu operasyonun başarısının en kilit isimlerinden biri. MİT'in titiz çalışması, öncesinde bölgenin bütün detayları ile fotoğrafını çıkarması, YPG'li teröristlerin koordinatlarını tespit edebilmesi sayesinde çok kısa bir sürede Türkiye istediğini aldı."

HAKAN FİDAN VE HAULUSİ AKAR HAREKAT MERKEZİNE GİTMİŞTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile sabahın ilk ışıklarına kadar yaptıkları toplantıda Barış Pınarı Harekatı´nda gelinen son durumu ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirip anlık bilgiler kapsamında talimatlar vermişti.