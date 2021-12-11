Mit ne demek, TDK'ya göre Mit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mit ne demek? Mit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mit kelimesi. Peki mit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mit nedir, mit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesi, mitos

- Efsaneleşen kavram veya kişi

