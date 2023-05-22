MİT'ten PKK'ya ağır darbe, örgütün iletişim sorumlusu ele geçirildi

MİT, terör örgütü PKK'nın haberleşme sisteminde kullanılan programları yapan RODİ kod adlı, Emre Şahin'in Irak Gara'da olduğunu tespit etti.
Örgütün iletişim altyapısını kuran ve yöneten Şahin ayrıca Murat Karayılan'a bağlı örgütün gizli haberleşme yöntemleri üzerinde çalışıyordu.
Şahin, örgütün haberleşme ağına darbe vurmak için öncelikli etkisiz hale getirilecekler listesine dahil edildi.
FİLM GİBİ OPERASYON
MİT'in Gara'da görevli ajanları, Şahin'in çalışma alanlarına sızmak için özel görevlendirildi.
Ajanlar, haberleşme altyapısına zarar verdi ve arızanın giderilmesi için Şahin'in görevlendirilmesini sağladı. MİT, yaşanan arıza için gelen Şahin'i ve korumasını başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.