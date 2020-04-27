MİT-polis ortak operasyonuyla 2 DEAŞ'lı yakalandı

VAN'da, MİT Bölge Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak operasyonda, Afganistan'a gitme hazırlığı yapan DEAŞ'lı 2 terörist, yakalandı.

Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "DEAŞ'lı teröristler ve işbirlikçilerinin deşifre edilip, engellenmesi" amacıyla yaptıkları ortak operasyonda, 2 teröristi yakaladı. "DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan terörsitlerin, Afganistan'a gitme hazırlığı yaptıkları ortaya çıktı. İsimleri açıklanmayan teöristlerin, gözaltındaki sorguları sürüyor.

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Kaynak: DHA