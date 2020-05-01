MİT şehidi ifşa davasında Birgün Yazarı Erk Acarer'e yakalama kararı

BİRGÜN Gazetesi Yazarı Erk Acarer hakkında, şehit MİT mensubu ve cenazesine katılan meslektaşlarının kimlikleri ve faaliyetlerinin ifşa edilmesiyle ilgili dava kapsamında yakalama kararı çıkartıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı davanın iddianamesindeki firari şüphelinin Erk Acarer olduğu öğrenildi.

MİT Başkanlığı'nın suç duyurusu üzerine, Libya'da görev yaparken şehit olan MİT mensubu ve cenazesine katılan meslektaşları ile faaliyetlerinin ifşa edilmesiyle ilgili davada firari şüpheli olan Birgün Gazetesi Yazarı Erk Acarer hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

FİRARİ ŞÜPHELİ ACARER ALMANYA'DA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Nisan tarihinde açtığı davanın iddianamesinde firari şüphelisi Acarer'in 7 Nisan 2007 tarihinden itibaren yurtdışında olduğu, hakkında farklı yakalama kararları da bulunduğu belirtildi. Halen Almanya'da olduğu belirlenen Acarer'in yurtdışında firari olması nedeniyle soruşturmayla ilgili ifadesinin alınamadığı da bildirildi.

MİT şehidi ifşa soruşturmasında 1 firari, 6'sı tutuklu toplam 8 şüpheli hakkında "Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama, istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçlarından TCK 329/1 ve MİT Kanunu 27. maddelerinden kamu davası açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, dava konusu olayda "FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpası" ile aynı yöntemin izlendiği vurgusu yapıldı. Şüphelilerin "organize bir şekilde gerçekleştirdikleri" eylem ile Türkiye'nin dış ve iç siyasal yararları ile güvenliğinin hedef alındığı değerlendirilmesi yapıldı. Suça konusu olayda yalnızca MİT şehidinin değil cenaze törenine katılan MİT mensupları da basın yoluyla gösterilerek hedef alındığı belirtildi. Soruşturmada, olayın bir plan dahilinde gerçekleştirildiğinin tespit edildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA