MİT şehitlerinin haberini yapan gazetecilerin cezası onandı!

Libya’da şehit düşen MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin haber yaptıkları gerekçesiyle ceza verilen Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılıç, Aydın Keser, Mehmet Ferhat Çelik'in cezasının onandığı ifade edildi.

Gazetecilerin hapis cezalarına yönelik yaptığı itiraz başvurusu, mahkeme tarafından reddedildi. İstinaf Mahkemesi'nin ret kararında "verilen mahkumiyet kararına karşı bu sanıklar müdafiilerinin istinaf taleplerinin yapılan incelemesinde istinaf başvuruların esastan reddine" ifadelerine yer verildi.

VERİLEN CEZA ONAYLANDI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Murat Ağırel, "Libya’da şehit olan iki vatan evladı için paylaştığım bir mesaj nedeni ile yargılandığım davada verilen ceza onaylandı. Vatan evlatlarını şehit edenler turkuaz halılarda karşılanırken ecel beşiğini halk için sallamaya devam edeceğiz. Susmayın, Korkmayın, Alışmayın" dedi.

Libya’da şehit olan iki vatan evladı için paylaştığım bir mesaj nedeni ile yargılandığım davada verilen ceza onaylandı.



Vatan evlatlarını şehit edenler turkuaz halılarda karşılanırken ecel beşiğini halk için sallamaya devam edeceğiz.



Susmayın,Korkmayın,Alışmayın — Murat AĞIREL (@muratagirel) February 2, 2022

"GERÇEĞİ YAZMAKTAN VAZGEÇİREMEZSİNİZ"

Barış Pehlivan ise tepkisini "MİT şehitlerimizin katillerinin önüne Ankara’da turkuvaz halı serilirken, cenazelerini haber yaptığım için aldığım 3 yıl 9 aylık hapis cezası onandı.

Şehidin mezarının üstüne basıp siyasi operasyon yapanlar da biliyor ki; beni sadece gerçeği yazmaktan vazgeçiremezsiniz." cümleleriyle dile getirdi.