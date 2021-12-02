MİT terör örgütünün korkulu rüyası oldu! PKK'lı Emrah Adıgüzel ve Pervin Arslan Türkiye'ye getirildi

Gerçekleştirdiği operasyonla terör örgütünün korkulu rüyası haline gelen MİT, önemli bir operasyona imza attı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK mensupları Mazlum Jir Agiri kod adlı Emrah Adıgüzel ve Sarina/Diljin kod adlı Pervin Arslan, MİT'in gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye'ye getirildi.

EMRAH ADIGÜZEL, DURAN KALKAN'IN KORUMALIĞINI YAPMIŞ

Teröristlerden Emrah Adıgüzel'ın örgüte 2012 yılında katılarak Irak'ın kuzeyinde kırsal alanda faaliyet yürütmeye başladığı öğrenildi. Adıgüzel'in PKK/KCK'nın sözde üst düzey sorumlularından Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın iki yıl boyunca korumalığını yaptığı ifade edilirken, örgütün Gara, Sincar ve Hakurk bölgelerinde faaliyetlerde bulundu. Sincar'da örgütün sözde istihbarat sorumluluğunu yaptığı tespit edilen Emrah Adıgüzel'in örgüt tarafından 2020 yılında İran'a gönderildiği ve İran'da örgütün sözde bölge sorumluları arasında yer aldığı belirtildi.

PERVİN ASLAN, IRAK VE SURİYE'DE FAALİYETLER YÜRÜTMÜŞ

Örgütün kırsal kadrolarına 2014 yılında katılan Pervin Arslan'ın ise Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Suriye'nin kuzeyinde faaliyet yürüttüğü, saldırı, sabotaj, suikast birimlerinde yer aldığı, 2019 yılında İran'a gönderilerek örgütün buradaki faaliyetlerine katıldığı öğrenildi.

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