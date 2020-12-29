MİT TIR'ları davasında hapis cezalarının gerekçesine ilişkin açıklama
MİT tırlarının durdurulması davasında FETÖ'nün "sivil imamları"nın da aralarında bulunduğu 27 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı.
MİT tırlarının durdurulması davasında Fethullahçı Terör Örgütü'nün "sivil imamları"nın da aralarında yer aldığı 27 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı.
MİT tırları davasının gerekçesinden:
15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT tırlarına yapılan FETÖ/PDY operasyonu ile atılmıştır.
Gerekçeli kararda, MİT tırlarının durdurulmasının FETÖ'nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu belirtildi.
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