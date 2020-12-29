Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a 5 maç men cezası!MİT TIR'ları davasında hapis cezalarının gerekçesine ilişkin açıklamaKoronavirüs salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanından dikkat çeken açıklamaMaskeler ne zaman çıkacak? Uzman isim o tarihi vurguladıSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 29 Aralık 2020 SalıBülent Denkdemir kimdir? | TOGG Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Denkdemir hayatıİngiltere'de yaşanan mutasyonun ardından hastaneler çadırlar kurmayı planlıyorAntalyaspor-Hatayspor maçı CANLI İZLE | beIN SPORTS 2 LİNKİTürk Hava Yolları ocak ayı için uçuş planını açıkladıAylin Sözer'i öldüren katilin ilk ifadesi ortaya çıktı
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. MİT TIR'ları davasında hapis cezalarının gerekçesine ilişkin açıklama

MİT TIR'ları davasında hapis cezalarının gerekçesine ilişkin açıklama

MİT tırlarının durdurulması davasında FETÖ'nün "sivil imamları"nın da aralarında bulunduğu 27 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı.

MİT TIR'ları davasında hapis cezalarının gerekçesine ilişkin açıklama

MİT tırlarının durdurulması davasında Fethullahçı Terör Örgütü'nün "sivil imamları"nın da aralarında yer aldığı 27 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı.

MİT tırları davasının gerekçesinden:

15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT tırlarına yapılan FETÖ/PDY operasyonu ile atılmıştır.

Gerekçeli kararda, MİT tırlarının durdurulmasının FETÖ'nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT