MİT TIR'ları soruşturmasında tuhaf FETÖ detayı: TIR'ları durdurup FETÖ abisini aramış!

Türkiye'yi teröre destek veren ülke konumuna düşürmek isteyen FETÖ'nün talimatıyla 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak'ta da Adana'da MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili aralarında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu'nun da bulunduğu 54 sanığın yargılandığı davanın gerekçeli kararında önemli tespitlere yer verildi. "Devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme, açıklama" ile "FETÖ üyeliği" suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararında Celepoğlu'nun FETÖ bağlantıları ayrıntılı olarak yer aldı.

İLK İŞ İMAMLA GÖRÜŞME

Karara göre, 2011-2014 yıllarında örgüt tarafından gönderilen ve "operasyonel" olarak nitelendirilen cep telefonu hatlarını kullanan Celepoğlu, 2012'de Yüksek Askeri Şura kararı kapsamında tuğgeneralliğe terfi etti. Karar açıklandıktan sonra Adana Jandarma Bölge Komutanı görevine resmen başlamadan önce İstanbul'dan Adana'ya giden Celepoğlu, örgütün Adana ve çevresindeki jandarma personelinden sorumlu "müdür" statüsündeki örgüt imamı "Halil" kod adlı Hamza Ali Ece ile görüştü.

ÖRGÜT HATTI KULLANMIŞ

Örgütsel irtibat için FETÖ imamı Ece tarafından Celepoğlu'na başka bir isme kayıtlı yeni bir hat verildi. Bu hatla 18 Ağustos 2012 tarihinden itibaren örgütsel iletişime başlayan Celepoğlu'nun general rütbesinde olması nedeniyle kendisiyle bizzat sivil imam Ece ilgilendi. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde MİT'e ait TIR'ları durduran ve arama çalışmalarını başlatan Celepoğlu, bu işlemler sürdüğü sırada sivil imam Hamza Ali Ece'yi üç kez kendisine verilen örgüt hattından aradı. Celepoğlu ile Ece arasındaki ilk görüşme 38, ikinci görüşme 30, üçüncü görüşme ise 35 saniye sürdü, bu görüşmelerden sonra kendisine verilen örgüt hattını bir daha kullanmadı.

ADIM ADIM TAKİP ETMİŞ

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde sözde sıkıyönetim listesinde "Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Başkan Yardımcısı" olarak yer alan Celepoğlu, örgüt hiyerarşisi içerisinde görev yaptı. MİT TIR'larının durdurulmasında da örgüt amacı kapsamında hareket eden Celepoğlu, Adana'da TIR'ların durdurulması sürecinde de faaliyetleri sürekli takip etti.

.