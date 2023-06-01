MİT tırlarının durdurulması davasında yeni gelişmeler yaşandı

Adana ve Hatay'da gerçekleşen olayda, 27 sanığın MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri suçlamasıyla yargılandığı ve ilk derece mahkemesi tarafından 22 sanığın hapis cezasına çarptırıldığı, Yargıtay tarafından bu cezaların onaylandığı, diğer 5 sanık hakkındaki kararın ise bozulduğu belirtilmiştir.

30 Ekim 2020 tarihinde Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararın kanun yolu incelemesi Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından tamamlandıktan sonra dosya, Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderildi.

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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, temyiz incelemesini tamamladıktan sonra kararını açıkladı.

Kararda, 22 sanık hakkında verilen mahkumiyet hükmü sürecindeki usul işlemlerinin yasaya uygun şekilde yapıldığı, tüm delillerin meşru bir şekilde elde edildiği, iddia ve savunmaların değiştirilmeden tartışıldığı ve kararın vicdani kanıya dayandığı vurgulandı.

Kararda ayrıca delillerin hukuki açıdan geçerli ve uygun olduğu, sanıklara yönelik ceza artırma veya indiriminin yasal dayanağının olduğu belirtildi ve "Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda tanımlanan suç tipine uyduğu, sanıkların ve savunmalarının temyiz dilekçelerinde ileri sürdüğü sebeplerin geçerli olmadığından temyiz itirazlarının reddedildiği ve mahkumiyet hükümlerinin, beraat kararları ile ceza verilmemesine yönelik kararların onaylandığı" ifadesi kullanıldı.

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5 SANIK HAKKINDAKİ HÜKÜM BOZULDU

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski jandarma kurmay albay Ömer Arık'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, Hasan Bektaş ve Mustafa İlhan'ın "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15'er yıl, Mehmet Cevher Koyuncu ve Süleyman Gürbüz'ün ise 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldığı kararı, "suç vasfında yanılgıya düşülmesi" nedeniyle bozdu.

Ömer Arık'la ilgili kararında, Daire, "Sanığın eylemlerinin 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmeye yardım' suçunu oluşturacağı gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşüldüğü"nü belirtti ve mahkumiyet hükmünün bozulmasına karar verdi.

Hasan Bektaş, Mustafa İlhan, Mehmet Cevher Koyuncu ve Süleyman Gürbüz'ün "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan verilen cezalarıyla ilgili kararda ise şunlar yer aldı:

"Sanık Hasan Bektaş ve Mehmet Cevher Koyuncu, Adana'da; Mustafa İlhan, Hatay'da; Süleyman Gürbüz ise Adana ve Mersin'de bulunan FETÖ mensubu askeri personellerden sorumlu olarak örgütün askeri mahrem yapılanmasında müdür yardımcısı olarak görev yapmışlardır. Sanıkların örgüt içindeki faaliyetlerine dikkate alındığında, eylemlerinin 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu oluşturacağı açıkça görülmektedir. Bu nedenle, suç vasfında yanılgıya düşülerek verilen kararın bozulmasına karar verilmiştir."

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ömer Arık, Hasan Bektaş, Mustafa İlhan, Mehmet Cevher Koyuncu ve Süleyman Gürbüz'ün tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Bozma kararı sonrasında, 5 sanığın yeniden yargılanması Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılacaktır.

MİT TIRLARININ DURDURULMASI VE DAVA SÜRECİ

Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ve Adana'nın Ceyhan ilçesinde gerçekleşen MİT tırlarının durdurulması olayıyla ilgili olarak FETÖ'nün 11 "sivil imamı" da dahil olmak üzere 50 sanıktan 27'si, 30 Ekim 2020 tarihinde 1 yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Bu sanıklardan 27'si, tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

Mahkeme heyeti, eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve diğer 13 sanığın Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından yargılanmaları ve aynı suçtan hüküm giymeleri nedeniyle dosyalarının reddedilmesine, 10 firarinin ise dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Dosyanın kanun yolu incelemesi, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 30 Ekim 2020 tarihinde karara bağlandı. Ardından, 12 Mart 2022 tarihinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından yapılan incelemelerde, ilk derece mahkemesi tarafından verilen hapis cezalarının hukuka uygun olduğu sonucuna varıldı. Temyiz incelemesi için dava dosyası daha sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderildi.

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