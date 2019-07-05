MİT ve jandarmadan FETÖ/PYD operasyonu

Bursa'da MİT ve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda mahrem imam yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı ekiplerince FETÖ/PDY Terör Örgütü mahrem imamı olduğu tespit edilen S.S. isimli şüpheli için operasyon yapıldı. Şahsın ikametinde bulunamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu şüphelinin saklandığı ve yurt dışına kaçacağı bilgisi alındı. Yapılan yoğun istihbari çalışmalar neticesinde şahıs Nilüfer'in Görükle Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA