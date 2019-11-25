MİT ve TSK'dan ortak operasyon! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

PKK'YA YÖNELİK OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.