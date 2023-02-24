Mitar Cukovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitar Cukovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mitar Cukovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mitar Cukovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mitar Cukovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitar Cukovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mitar Cukovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitar Cukovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mitar Cukovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mitar Cukovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mitar Cukovic 6 Nisan 1995 tarihinde Nikšić şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Mitar Ćuković şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mitar Cukovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSM yapmaktadır. Mitar Cukovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Velez Mostar futbol takımında oynamaktadır. FK Velez Mostar takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mitar Cukovic'nin FK Velez Mostar ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mitar Cukovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mitar Cukovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Mitar Cukovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mitar Cukovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2015 yılında OFK Petrovac

30 Ocak 2016 yılında FK Lovcen

2 Ağustos 2017 yılında Proleter

1 Temmuz 2019 yılında Napredak

3 Şubat 2022 yılında Panevezys

1 Ocak 2023 yılında Velez Mostar

Mitar Cukovic kimdir

Mitar Cukovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mitar Cukovic şuan FK Velez Mostar takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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Mitar Cukovic nereli

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