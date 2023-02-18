Mitar Ergelas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitar Ergelas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mitar Ergelas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mitar Ergelas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mitar Ergelas 5 Ağu 2002 tarihinde Ruma şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Митар Ергелаш şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mitar Ergelas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARGENTUM SPORT yapmaktadır. Mitar Ergelas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Novi Pazar futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mitar Ergelas'nin FK Novi Pazar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mitar Ergelas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mitar Ergelas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mitar Ergelas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mitar Ergelas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Čukarički U17

1 Temmuz 2018 yılında Čukarički U19

1 Temmuz 2021 yılında Čukarički

1 Temmuz 2022 yılında Novi Pazar

30 Haziran 2023 yılında Čukarički

Mitar Ergelas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mitar Ergelas şuan FK Novi Pazar takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mitar Ergelas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Vojvodina Novi Sad ( -2017), FK Cukaricki (2017- )

Sırbistan U17 takımında 7 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.