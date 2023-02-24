Mitar Kovacevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitar Kovacevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mitar Kovacevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mitar Kovacevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mitar Kovacevic 15 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Митар Ковачевић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mitar Kovacevic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mitar Kovacevic, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Bokelj futbol takımında oynamaktadır. FK Bokelj takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mitar Kovacevic'nin FK Bokelj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mitar Kovacevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mitar Kovacevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Arsenal Tivat
30 Temmuz 2019 yılında Sloga Radovići
30 Haziran 2020 yılında Arsenal Tivat
1 Temmuz 2021 yılında FK Bokelj
14 Ocak 2022 yılında OSK Igalo
9 Ağustos 2022 yılında FK Bokelj
Mitar Kovacevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mitar Kovacevic şuan FK Bokelj takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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