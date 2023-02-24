Mitar Kovacevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitar Kovacevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mitar Kovacevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mitar Kovacevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.