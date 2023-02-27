Mitat Xhymshiti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitat Xhymshiti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mitat Xhymshiti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mitat Xhymshiti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mitat Xhymshiti 28 Mart 2005 tarihinde Gjilan şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mitat Xhymshiti Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mitat Xhymshiti, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Drita Gjilan futbol takımında oynamaktadır. FC Drita Gjilan takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mitat Xhymshiti'nin FC Drita Gjilan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mitat Xhymshiti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mitat Xhymshiti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
27 Ocak 2023 yılında FC Drita
Mitat Xhymshiti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mitat Xhymshiti şuan FC Drita Gjilan takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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