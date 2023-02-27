Mitat Xhymshiti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitat Xhymshiti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mitat Xhymshiti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mitat Xhymshiti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.