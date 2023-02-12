Mitch Megginson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitch Megginson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mitch Megginson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mitch Megginson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mitch Megginson 27 Temmuz 1992 tarihinde Aberdeen şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mitchell Megginson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mitch Megginson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Mitch Megginson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cove Rangers FC futbol takımında oynamaktadır. Cove Rangers FC takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Mitch Megginson'nin Cove Rangers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Mitch Megginson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mitch Megginson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mitch Megginson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mitch Megginson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Aberdeen FC U20

1 Ekim 2009 yılında Aberdeen FC

1 Mart 2010 yılında Arbroath

30 Haziran 2010 yılında Aberdeen FC

1 Şubat 2011 yılında Brechin City

1 Mayıs 2011 yılında Aberdeen FC

3 Ekim 2012 yılında Alloa Athletic

30 Kasım 2012 yılında Aberdeen FC

17 Ocak 2013 yılında Alloa Athletic

31 Mart 2013 yılında Aberdeen FC

1 Temmuz 2013 yılında Dumbarton FC

1 Temmuz 2015 yılında Raith Rovers

28 Ocak 2016 yılında Alloa Athletic

1 Temmuz 2016 yılında Cove Rangers FC

Mitch Megginson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mitch Megginson şuan Cove Rangers FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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