Mitchell Curry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitchell Curry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mitchell Curry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mitchell Curry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mitchell Curry 14 Temmuz 1999 tarihinde Washington şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mitchell Curry Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Refuel Performance Management yapmaktadır. Mitchell Curry, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hartford Athletic futbol takımında oynamaktadır. Hartford Athletic takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mitchell Curry'nin Hartford Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mitchell Curry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mitchell Curry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mitchell Curry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mitchell Curry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Boro U21

22 Eylül 2017 yılında Harrogate Town

22 Ekim 2017 yılında Boro U21

1 Temmuz 2019 yılında Inverness Cal.

7 Ocak 2020 yılında Boro U21

10 Ocak 2020 yılında Gateshead

30 Haziran 2020 yılında Boro U21

16 Eylül 2020 yılında Sunderland U23

9 Nisan 2021 yılında Fort Lauderdale

27 Ocak 2022 yılında Hartford

Mitchell Curry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mitchell Curry şuan Hartford Athletic takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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