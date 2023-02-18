Mitchell Donald kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitchell Donald Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mitchell Donald kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mitchell Donald ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mitchell Donald kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitchell Donald Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mitchell Donald adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mitchell Donald Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mitchell Donald 10 Aralık 1988 tarihinde Nieuw-Vennep şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Surinam,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Mitchell Glenn Donald şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mitchell Donald Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mitchell Donald, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Graficar Belgrad futbol takımında oynamaktadır. Graficar Belgrad takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mitchell Donald'nin Graficar Belgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mitchell Donald Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Mitchelldonald_

http://www.instagram.com/mitchelldonaldofficial/

Mitchell Donaldboyu ve yaşı kaç

Mitchell Donald Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mitchell Donald isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mitchell Donald Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mitchell Donald futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1998 yılında Ajax Altyapı

1 Temmuz 2004 yılında Ajax U17

1 Temmuz 2005 yılında Ajax U19

1 Ocak 2007 yılında Ajax

1 Ocak 2010 yılında Willem II

30 Haziran 2010 yılında Ajax

1 Temmuz 2011 yılında Roda JC

17 Temmuz 2014 yılında Mordovia

14 Ağu 2015 yılında Kızılyıldız

27 Ocak 2016 yılında Mordovia

28 Ocak 2016 yılında Kızılyıldız

31 Temmuz 2018 yılında Y. Malatyaspor

20 Ağu 2020 yılında BB Erzurumspor

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

17 Ocak 2023 yılında Graficar

Mitchell Donald kimdir

Mitchell Donald Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mitchell Donald şuan Graficar Belgrad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Bijlmer, Zeeburgia, Ajax (1998-12/2006)

Mitchell Donald Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Surinam takımında 16 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Mitchell Donald nereli

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