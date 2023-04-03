Mitchell Duke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitchell Duke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mitchell Duke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mitchell Duke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mitchell Duke 18 Ocak 1991 tarihinde Liverpool şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Mitchell Thomas Duke şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mitchell Duke Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Titan One Sports yapmaktadır. Mitchell Duke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Machida Zelvia futbol takımında oynamaktadır. Machida Zelvia takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mitchell Duke'nin Machida Zelvia ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Mitchell Duke Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mitchellduke/

Mitchell Duke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mitchell Duke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mitchell Duke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mitchell Duke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Central Coast

21 Şubat 2015 yılında Shimizu S-Pulse

25 Ocak 2019 yılında Western Sydney

1 Eylül 2020 yılında Taawon

1 Şubat 2021 yılında Western Sydney

30 Haziran 2021 yılında Taawon

5 Ağustos 2021 yılında Fagiano Okayama

9 Ocak 2023 yılında Machida Zelvia

Mitchell Duke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mitchell Duke şuan Machida Zelvia takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mitchell Duke Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Parramatta FC, Central Coast Mariners

Avustralya takımında 15 numaralı formasıyla 20 Temmuz 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 9 gol atmıştır.

Avustralya Olimpiyat takımında 12 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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