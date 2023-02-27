Mitchell Langerak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitchell Langerak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mitchell Langerak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mitchell Langerak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mitchell Langerak 22 Ağustos 1988 tarihinde Emerald, Queensland şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Mitchell James Langerak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mitchell Langerak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JB Sports2Business GmbH yapmaktadır. Mitchell Langerak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nagoya Grampus futbol takımında oynamaktadır. Nagoya Grampus takımına 14 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Mitchell Langerak'nin Nagoya Grampus ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Mitchell Langerak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/mitchlangerak25

http://instagram.com/mitchlangerak

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http://www.facebook.com/Langerak20

Mitchell Langerak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mitchell Langerak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mitchell Langerak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mitchell Langerak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2007 yılında Melbourne

1 Haziran 2007 yılında South Melbourne

1 Ekim 2007 yılında Melbourne

1 Temmuz 2010 yılında Dortmund

1 Temmuz 2015 yılında Stuttgart

30 Ağustos 2017 yılında Levante

14 Ocak 2018 yılında Nagoya Grampus

Mitchell Langerak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mitchell Langerak şuan Nagoya Grampus takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mitchell Langerak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tieri City FC (1/1996-12/2002), Across the Waves SC (1/2003-12/2005)

Avustralya takımında 18 numaralı formasıyla 11 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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