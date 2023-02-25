Mitchell Oxborrow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitchell Oxborrow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mitchell Oxborrow adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mitchell Oxborrow Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mitchell Oxborrow 18 Şubat 1995 tarihinde Barking, Essex şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avustralya,İngiltere uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mitchell Oxborrow Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Perth Glory futbol takımında oynamaktadır. Perth Glory takımına 15 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Mitchell Oxborrow'nin Perth Glory ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mitchell Oxborrow Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/mitchellox1

Mitchell Oxborrow Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mitchell Oxborrow isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mitchell Oxborrow Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mitchell Oxborrow futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Newcastle

4 Aralık 2014 yılında Perth Glory U21

1 Temmuz 2015 yılında Perth Glory

3 Ağustos 2017 yılında Brisbane Roar

1 Temmuz 2018 yılında Broadmeadow

15 Ekim 2021 yılında Perth Glory

Mitchell Oxborrow Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mitchell Oxborrow şuan Perth Glory takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.