Mitchell Te Vrede kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitchell Te Vrede Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mitchell Te Vrede kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mitchell Te Vrede ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mitchell Te Vrede kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitchell Te Vrede Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mitchell Te Vrede kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitchell Te Vrede Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mitchell Te Vrede adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mitchell Te Vrede Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mitchell Te Vrede 7 Ağustos 1991 tarihinde Amstelveen şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Surinam,Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mitchell Te Vrede Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YSI Football Developers yapmaktadır. Mitchell Te Vrede, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Dhafra FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Dhafra FC takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mitchell Te Vrede'nin Al-Dhafra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mitchell Te Vrede Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mitchell Te Vrede isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mitchell Te Vrede Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mitchell Te Vrede futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında AFC A'dam U19

1 Temmuz 2008 yılında AZ Alkmaar U19

1 Temmuz 2009 yılında AZ Alkmaar U21

1 Temmuz 2011 yılında Excelsior

1 Temmuz 2012 yılında Feyenoord

7 Ağustos 2015 yılında Heerenveen

8 Ocak 2017 yılında Boluspor

16 Ekim 2017 yılında Kulüpsüz

26 Ocak 2018 yılında NAC Breda

1 Temmuz 2019 yılında Al-Fateh

11 Ağustos 2021 yılında Abha

31 Temmuz 2022 yılında Al-Dhafra FC

Mitchell Te Vrede kimdir

Mitchell Te Vrede Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mitchell Te Vrede şuan Al-Dhafra FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AFC Amsterdam (1998-2008), AZ

Mitchell Te Vrede Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Surinam takımında 14 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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Mitchell Te Vrede nereli

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