Mitchell Wassenne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitchell Wassenne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mitchell Wassenne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mitchell Wassenne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mitchell Wassenne 19 Nisan 2001 tarihinde Quilpue şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Şili,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Mitchell Andrés Wassenne Turres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mitchell Wassenne Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mitchell Wassenne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Everton futbol takımında oynamaktadır. CD Everton takımına - tarihinde katılmıştır. Mitchell Wassenne'nin CD Everton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mitchell Wassenne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mitchell Wassenne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mitchell Wassenne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mitchell Wassenne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2022 yılında Santa Cruz

31 Aralık 2022 yılında CD Everton

Mitchell Wassenne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mitchell Wassenne şuan CD Everton takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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