Mitja Novinic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitja Novinic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mitja Novinic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mitja Novinic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mitja Novinic 10 Nisan 1991 tarihinde Lendava şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Mitja Novinić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mitja Novinic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mitja Novinic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Nafta 1903 futbol takımında oynamaktadır. NK Nafta 1903 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mitja Novinic'nin NK Nafta 1903 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mitja Novinic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mitja Novinic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mitja Novinic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mitja Novinic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Milan U19

1 Temmuz 2011 yılında Milan

28 Temmuz 2011 yılında Virtus Lanciano

30 Haziran 2012 yılında Milan

1 Ağu 2012 yılında Teramo

30 Haziran 2013 yılında Milan

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

9 Ocak 2015 yılında VfL Leverkusen

1 Temmuz 2015 yılında BW Friesdorf

9 Ağu 2016 yılında NK Nafta 1903

1 Ocak 2021 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2021 yılında NK Nafta 1903

Mitja Novinic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mitja Novinic şuan NK Nafta 1903 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

NK Nafta Lendava (bis 2007), AC Mailand (2007-2010)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.