Mitko Mitkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitko Mitkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mitko Mitkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mitko Mitkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mitko Mitkov 28 Ağustos 2000 tarihinde Cherven bryag şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Митко Стефанов Митков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mitko Mitkov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emerald Sports Consult yapmaktadır. Mitko Mitkov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Septemvri Sofia futbol takımında oynamaktadır. Septemvri Sofia takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mitko Mitkov'nin Septemvri Sofia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mitko Mitkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mitko Mitkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mitko Mitkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mitko Mitkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CSKA-Sofia U19

1 Temmuz 2019 yılında CSKA-Sofia

10 Ocak 2020 yılında Dunav

30 Haziran 2020 yılında CSKA-Sofia

28 Ağustos 2021 yılında Litex Lovech

31 Mayıs 2022 yılında CSKA-Sofia

1 Eylül 2022 yılında Beroe

31 Aralık 2022 yılında CSKA-Sofia

4 Ocak 2023 yılında Septemvri Sofia

Mitko Mitkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mitko Mitkov şuan Septemvri Sofia takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mitko Mitkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litex, CSKA Sofia

Bulgaristan U21 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Bulgaristan U18 takımında 11 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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