Mitko Panov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitko Panov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mitko Panov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mitko Panov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mitko Panov 19 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Митко Адрианов Панов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mitko Panov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mitko Panov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Vratsa II futbol takımında oynamaktadır. Botev Vratsa II takımına - tarihinde katılmıştır. Mitko Panov'nin Botev Vratsa II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mitko Panov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mitko Panov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mitko Panov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mitko Panov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mitko Panov şuan Botev Vratsa II takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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