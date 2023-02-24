Mitko Rusanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitko Rusanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mitko Rusanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mitko Rusanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mitko Rusanov 8 Mart 2001 tarihinde Pleven şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Митко Пламенов Русанов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mitko Rusanov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZAC yapmaktadır. Mitko Rusanov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Pleven futbol takımında oynamaktadır. Spartak Pleven takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mitko Rusanov'nin Spartak Pleven ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mitko Rusanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mitko Rusanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mitko Rusanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mitko Rusanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Dunav

24 Ağustos 2021 yılında CF Talavera

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

8 Ekim 2022 yılında UP Plasencia

10 Şubat 2023 yılında Spartak Pleven

Mitko Rusanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mitko Rusanov şuan Spartak Pleven takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.