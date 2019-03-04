Mitsubishi Electric'ten "evden uzaya" kadar teknolojik çözümler

İSTANBUL (AA) –Mitsubishi Electric, “evden uzaya” kadar uzanan çok geniş bir alanda ileri teknoloji çözümleriyle dikkati çekiyor.



Mitsubishi Electric açıklamasına göre, daha iyi bir gelecek için değişim hedefi doğrultusunda 95 yılı aşkın süredir ileri teknolojisiyle toplumların yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalışan firma, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de “evden uzaya” kadar uzanan çok geniş bir hizmet alanına sahip.



Elektrik motorları üreten bir şirket olarak kurulan Mitsubishi Electric, bugün “evden uzaya” kadar uzanan çok geniş bir alanda ileri teknoloji çözümleriyle öne çıkıyor.



Açıklamada şirketin Türkiye’deki faaliyetleri ve hedefleri ile ilgili değerlendirmelerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, çevre dostu binalar, fabrikalar ve alt yapı projelerinin iklimlendirme, otomasyon, asansör, yürüyen merdiven ve görsel veri sistemleri için iddialı bir çözüm ortağı olduklarını dile getirdi.

Mitsubishi Electric’in Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikasını potansiyeline ve gücüne inandığı Türkiye’de kurarak 2017 yılı sonunda üretime başladığını aktaran Saraçoğlu, 2019 yılı itibarıyla Türk iklimlendirme sektörüne yönelik ürün gamlarını daha da genişlettiklerini bildirdi.



Markanın Sanayi 4.0’a yanıtı olan “e-F@ctory” konsepti ile Türk sanayisini geleceğin dijital fabrikalarına hazırlamaya aday olduklarını belirten Saraçoğlu, otomasyon teknolojileri ile Marmaray projesinde de dikkati çektiklerini ifade etti.





- "Uzay sistemleri alanındaki etkinliği daha da arttırmayı amaçlıyoruz"





Şevket Saraçoğlu, markanın 95 yılı aşkın süredir yüksek teknolojisiyle dünya genelinde toplumların yaşam kalitesini artırmak için çalıştığını belirterek, "Markamız Türkiye’de klimadan asansör ve yürüyen merdivene, fabrika otomasyonundan ileri robot teknolojilerine, CNC mekatronik sistemlerden görsel veri sistemlerine, ulaştırmadan enerji sistemlerine, yarı iletken cihazlardan otomotiv ekipmanlarına, hava limanlarına özel radar teknolojilerini de kapsayan kamu sistemlerinden uydu ve uzay sistemlerine kadar pek çok farklı kulvarda faaliyet gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Saraçoğlu, bugüne kadar 500’den fazla uydu projesinde yer alan Mitsubishi Electric’in uzay sistemleri alanındaki etkinliğini daha da artırmayı amaçladığını belirtti.





- "Faaliyet gösterdiğimiz her alanda mevcut konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz"







Mitsubishi Electric’in Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikasını yüksek potansiyeline ve gücüne inandığı Türkiye’de kurarak 2017 yılı sonunda üretime başladığına dikkati çeken Saraçoğlu, yaklaşık 382,5 milyon TL sermayeyle, 60 bin metrekareye yakın alan üzerinde, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirilen bu fabrika ile Türkiye'nin Mitsubishi Electric için önemli bir üretim üssü haline geldiğini kaydetti.

Firmanın "evden uzaya" kadar hizmet verdiği tüm sektörler için ileri teknoloji ile donatılmış, enerji verimli, çevre dostu, uzun ömürlü ve akıllı ürün, sistem ve hizmetleri geliştirmeye devam edeceğini belirten Saraçoğlu, "Türkiye’de faaliyet gösterdiğimiz her alanda artan bir ivme ile mevcut konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.





Kaynak: AA