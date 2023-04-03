Mitsuki Konno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitsuki Konno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mitsuki Konno kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mitsuki Konno ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.