Mitsuki Konno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitsuki Konno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mitsuki Konno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mitsuki Konno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mitsuki Konno 27 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 今野 光希 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mitsuki Konno Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Tokyo U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Mitsuki Konno'nin FC Tokyo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mitsuki Konno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mitsuki Konno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2023 yılında Sanno Univ.
Mitsuki Konno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mitsuki Konno şuan FC Tokyo U18 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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