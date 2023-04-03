Mitsuki Naka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitsuki Naka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mitsuki Naka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mitsuki Naka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mitsuki Naka 26 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 名賀 海月 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mitsuki Naka Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Mitsuki Naka'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mitsuki Naka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mitsuki Naka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mitsuki Naka şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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