Mitsuki Saito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitsuki Saito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mitsuki Saito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mitsuki Saito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mitsuki Saito 10 Ocak 1999 tarihinde Fujisawa, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 齊藤 未月 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mitsuki Saito Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Mitsuki Saito, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mitsuki Saito'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Mitsuki Saito Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mitsukisaito/

Mitsuki Saito Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mitsuki Saito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mitsuki Saito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mitsuki Saito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Mayıs 2016 yılında Shonan Bellmare

11 Ocak 2021 yılında Rubin Kazan

31 Aralık 2021 yılında Shonan Bellmare

1 Şubat 2022 yılında Gamba Osaka

31 Ocak 2023 yılında Shonan Bellmare

1 Şubat 2023 yılında Vissel Kobe

31 Ocak 2024 yılında Shonan Bellmare

Mitsuki Saito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mitsuki Saito şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mitsuki Saito Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fujisawa FC

Japonya U23 takımında 6 numaralı formasıyla 12 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U20 takımında 10 numaralı formasıyla 23 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U18 takımında 14 numaralı formasıyla 3 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U17 takımında 9 numaralı formasıyla 21 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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