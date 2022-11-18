MİT'ten Gara'da operasyon! Sözde kadın yapılanması sorumlusu Norşin Afrin etkisiz hale getirildi!
MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 teröristi etkisiz hale getirdi.
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